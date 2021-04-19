Участник Авачинского марафона, врезавшийся в дерево, жив и находится в больнице

Стало известно, что участник Авачинского лыжного марафона, жёсткое падение которого попало на видео, жив и находится в стационаре местной больницы. Об этом сообщило местное СМИ Kamtoday. Другой участник марафона, скончавшийся во время гонки, не имеет отношения к данному инциденту. Мужчина умер от сердечного приступа в связи с образованием в организме тромба.

Напомним, после финиша марафона появилось видео, где один из участников на большой скорости врезается в дерево и ударяется об него головой. Предполагалось, что на видео запечатлён лыжник, представлявший Краснодар, который скончался во время гонки. Однако оказалось, что в камеру попало падение абсолютно другого человека.

Ранее организаторов Авачинского лыжного марафона из-за недостаточных мер безопасности раскритиковал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

27-й Авачинский лыжный марафон состоялся 18 апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. В женском забеге на 60 км победу одержала биатлонистка Ирина Казакевич. В мужских соревнованиях сильнейшим стал Константин Главатских.