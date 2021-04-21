В Италии подтвердили, что ведущие лыжники страны будут тренироваться со сборной России

Федерации лыжных гонок России и Италии достигли соглашения о том, что итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани перед олимпийским сезоном будут тренироваться со сборной России. А точнее, в группе Маркуса Крамера, под руководством которого занимаются Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Евгений Белов и Юлия Ступак. Группа также сотрудничает с Сергеем Турышевым, который не так давно перешёл на тренерскую работу.

«Была сформирована международная рабочая группа с целью усилить летнюю и осеннюю подготовку чемпионов Италии и России и, таким образом, лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине в феврале 2022 года. Пеллегрино и де Фабиани будут регулярно возвращаться в команду Италии, чтобы принять участие в соревновательном сезоне. Цель проекта — эксперимент с новыми способами и интенсивностью работы, а также взаимовыгодный обмен техническими знаниями между итальянскими и российскими тренерами и спортсменами», — приводит совместное заявление федераций Fondo Italia.

Пеллегрино — лучший спринтер минувшего сезона в мире. Он занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира.

Де Фабиани стал 15-м в общем зачёте Кубка мира. В паре с Пеллегрино они выиграли командный спринт на 7-м этапе в Ульрисехамне.