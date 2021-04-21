Пеллегрино и де Фабиани отреагировали на возможность тренироваться с российскими лыжниками

Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани прокомментировали своё участие в тренировках со сборной России в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены будут работать в группе Маркуса Крамера.

«Мне уже несколько раз приходилось работать с группой Крамера как на этапе летней подготовки, так и во время зимнего периода соревнований. Впечатления всегда были положительными, так что будет интересно заняться этим новым совместным проектом. Конечно, в преддверии Олимпийских игр, исходя из всех обстоятельств, это может стать лучшим способом приблизиться к самому важному сезону в моей карьере», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

«Очень рад этому проекту, потому что считаю, что тренировки со спортсменами такого уровня важны для совместного прогресса, а также для понимания различий между тем, как тренируются они и мы. Считаю, что это важная возможность для моего будущего роста. В данный момент мы сосредоточены на Олимпийских играх в Пекине, но это будет полезным опытом и в последующие годы. Теперь я сосредоточен на проекте и надеюсь извлечь из него максимум пользы», — сказал Фабиани.