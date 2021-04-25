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Большунов и Жеребятьева исполнили зажигательный танец на своей свадьбе. Видео

Большунов и Жеребятьева исполнили зажигательный танец на своей свадьбе. Видео
Лыжи / Другие 0
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Бывшая лыжница сборной России Анна Жеребятьева в «сториз» своего «инстаграма» поделилась свадебным видео. Анна вышла замуж за Александра Большунова — лидера мужской национальной команды России по лыжным гонкам.

Большунов и Жеребятьева станцевали на своей свадьбе.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. 24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

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