«Наконец-то мамина красота стала проявляться». Татьяна Сорина показала фото с дочерью

Российская лыжница Татьяна Сорина в «сториз» своего «инстаграма» поделилась с подписчиками фотографией дочери.



«Наконец-то мамина красота стала проявляться», — подписала фото Татьяна.

27-летняя Сорина — серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, многократная чемпионка России. Татьяна вышла замуж за тренера сборной России Егора Сорина в 2019 году. 1 марта 2020 года она родила дочь.



Свою первую гонку в Кубке мира Татьяна провела в марте 2017 года в Драммене, заняв 45-е место в спринте. Первые очки в Кубке мира она набрала в январе 2018 года в Дрездене, заняв 28-е место в спринте.



Ранее муж Татьяны, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, оценил её выступление в сезоне-2020/2021.