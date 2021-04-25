Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

«Наконец-то мамина красота стала проявляться». Татьяна Сорина показала фото с дочерью

«Наконец-то мамина красота стала проявляться». Татьяна Сорина показала фото с дочерью
Лыжи / Другие 0

Российская лыжница Татьяна Сорина в «сториз» своего «инстаграма» поделилась с подписчиками фотографией дочери.

«Наконец-то мамина красота стала проявляться», — подписала фото Татьяна.

27-летняя Сорина — серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, многократная чемпионка России. Татьяна вышла замуж за тренера сборной России Егора Сорина в 2019 году. 1 марта 2020 года она родила дочь.

Свою первую гонку в Кубке мира Татьяна провела в марте 2017 года в Драммене, заняв 45-е место в спринте. Первые очки в Кубке мира она набрала в январе 2018 года в Дрездене, заняв 28-е место в спринте.

Ранее муж Татьяны, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, оценил её выступление в сезоне-2020/2021.

Тренер Татьяны Сориной оценил её выступление в прошедшем сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021