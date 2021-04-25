Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Ларьков, Якимушкин и другие лыжники группы Перевозчикова проведут первый сбор в Швеции

Ларьков, Якимушкин и другие лыжники группы Перевозчикова проведут первый сбор в Швеции
Лыжи / Другие 0
Аудио-версия:

Группа тренеров сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова и Данила Акимова первый сбор с целью централизованной подготовки к олимпийскому сезону проведёт в Швеции. В группе, которую возглавляет старший тренер сборной России Перевозчиков, занимаются Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов и Иван Якимушкин.

«Первый тренировочный сбор у нас запланирован с 17 по 31 мая, он должен пройти в шведском Торсби в лыжном тоннеле. Раньше мы ездили кататься в Норвегию, но сейчас из-за пандемии эта страна пока закрыта, поэтому было принято решение поехать в Швецию. В Торсби есть также роллерная трасса и всё остальное, что необходимо для тренировок. Это полноценный лыжный центр.

На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из спортсменов может пропустить этот сбор, планируют приехать все. Сейчас лыжники проходят углублённое медицинское обследование. Кто-то прошёл его 22 апреля, кому-то предстоит это сделать 26 числа», — приводит слова Данила Акимова ТАСС.

Большунов проведёт первый сбор в Крыму вместе с группой Бородавко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021