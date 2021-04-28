Большунов: в детстве косил траву и таскал брёвна чаще, чем тренировался на лыжах

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о составляющих, необходимых для достижения поставленных целей, вспомнив свои детские годы.
«Недавно у нас была встреча в Ханты-Мансийске, и Зимятов произнёс правило «Трёх Т» — тренер, трудолюбие и талант. Нужно слушать тренера, также не обойтись без трудолюбия и таланта. Если человек ставит цель, то я уверен, что её реально добиться в любой деятельности, не только в спорте.
О том, проглядывался ли у меня талант, могут рассказать родители. Думаю, всё-таки основное — это трудолюбие. Всегда помогал и помогаю отцу, траву с ним косил, брёвна таскали, дрова рубили. В детстве я этим занимался даже больше, чем тренировался на лыжах. Потом уже стали увлекаться лыжами», — сказал Большунов в эфире «Россия 24».
- 28 апреля 2021
-
00:48
-
00:31
-
00:22
-
00:06
- 27 апреля 2021
-
23:59
-
23:40
-
23:33
-
19:03
-
14:41
-
10:24
-
09:26
- 26 апреля 2021
-
17:56
-
13:40
-
12:45
-
12:10
-
11:55
-
10:36
-
09:14
-
09:00
- 25 апреля 2021
-
22:07
-
12:44
-
10:25
-
09:47
- 24 апреля 2021
-
23:59
-
18:46
-
13:10
-
12:33
-
10:10
-
00:29
- 23 апреля 2021
-
23:24
-
12:12
-
11:48
-
11:34
-
11:20
-
10:36