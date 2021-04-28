Большунов: в детстве косил траву и таскал брёвна чаще, чем тренировался на лыжах

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о составляющих, необходимых для достижения поставленных целей, вспомнив свои детские годы.



«Недавно у нас была встреча в Ханты-Мансийске, и Зимятов произнёс правило «Трёх Т» — тренер, трудолюбие и талант. Нужно слушать тренера, также не обойтись без трудолюбия и таланта. Если человек ставит цель, то я уверен, что её реально добиться в любой деятельности, не только в спорте.



О том, проглядывался ли у меня талант, могут рассказать родители. Думаю, всё-таки основное — это трудолюбие. Всегда помогал и помогаю отцу, траву с ним косил, брёвна таскали, дрова рубили. В детстве я этим занимался даже больше, чем тренировался на лыжах. Потом уже стали увлекаться лыжами», — сказал Большунов в эфире «Россия 24».

Александр Большунов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в биатлон