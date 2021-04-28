Иверсен рассказал, как вёл себя Клебо сразу после дисквалификации за контакт с Большуновым

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен рассказал, как вёл себя его соотечественник Йоханнес Клебо после дисквалификации по итогам лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) — на финише гонки Клебо создал помехи лидировавшему россиянину Александру Большунову.



«Нам было непросто, и атмосфера тогда была гнетущей. Но скажу, что Йоханнес заслуживает всяческих похвал. Ему было плохо, но он улыбался и со всеми поддерживал диалог. Это сделало тот вечер для меня намного лучше», — приводит слова Иверсена Dagbladet.



Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован за создание помех Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена, который и был признан чемпионом мира. Большунову вручили серебряную медаль.

Вокуев не согласился с дисквалификацией Клебо за контакт с Большуновым на ЧМ-2021