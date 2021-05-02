Международная федерация лыжных видов изменит систему поддержки красной группы

Международная федерация лыжных видов (FIS) решила изменить систему поддержки лыжников красной группы во время Кубка мира.



«Мы не можем бороться с Норвегией. Существующая система не функционирует, мы должны поддержать те страны, у которых нет даже средств на переезды, кому действительно нужна поддержка. С системой что-то не так, когда она не поддерживает тех, кто в этом действительно нуждается.



Норвегия получает больше всех. Самые сильные страны получают больше. Система является несправедливой. Мы обязательно будем думать над этим, находя пути поддержки тех, кому это нужно», — заявил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей.



Напомним, что по существующим сейчас правилам представителям красной группы полностью оплачиваются расходы на участие в Кубке мира (топ-15 спортсменов в спринтерском и дистанционном зачёте).