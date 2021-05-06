Сергей Устюгов: могу зайти поболтать к любому спортсмену в сборной. Но не к Большунову

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал о взаимоотношениях с лидером мужской сборной России Александром Большуновым.

«Во время проведения Югорского марафона — 2021 мы часто были вместе. В автобусе, на пресс-конференции, на мастер-классах, завтракали, обедали и ужинали вместе. И парой слов могли перекинуться. Но, если брать совместные сборы, этапы Кубка мира или чемпионат мира, я могу к любому спортсмену из сборной в номер зайти, посидеть, за жизнь поболтать. Но не к Сане Большунову.

Почему? Это зависит от него. Я дружелюбный спортсмен, Саша тоже. Но у него своя аура, в которой ему удобно. Большунов в этой ауре настраивается, в этой ауре готовится к гонкам, и не надо эту ауру рушить, ведь результат же есть! Если ему достаточно общения только с Аней (женой. — Прим. «Чемпионата»), то и хорошо. Я с ребятами из его группы прекрасно общаюсь, но как с ними общается Александр, не имею ни малейшего понятия», — приводятся слова Устюгова на странице проекта «На лыжи!» в «Фейсбуке».