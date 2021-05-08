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Терезе Йохауг: на летней Олимпиаде мне нечего делать

Терезе Йохауг: на летней Олимпиаде мне нечего делать
Лыжи / Другие 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг прокомментировала участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м.

Йохауг показала второй результат — 31.32,88. До выполнения норматива (31.25,00) ей не хватило около восьми секунд. В 2020 году Терезе пробежала ту же дистанцию за 31.40,67.

«Так близко, но в то же время недостаточно. Приятно, что лучше, чем в прошлом году.

Хотела ли отобраться на Игры? Нет, потому что, по-моему, на летней Олимпиаде мне нечего делать. Если бы я хотела оказаться там, мне нужно было бы пройти гораздо более детальную подготовку.

Хочу отлично выступить на Олимпийских играх в Пекине этой зимой, а бег выходит за рамки необходимой подготовки. Делаю это ради разнообразия в тренировках», — приводит слова Йохауг VG.

Йохауг не хватило восьми секунд для выполнения олимпийского норматива в беге на 10 000 м
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