Терезе Йохауг: на летней Олимпиаде мне нечего делать

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг прокомментировала участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м.

Йохауг показала второй результат — 31.32,88. До выполнения норматива (31.25,00) ей не хватило около восьми секунд. В 2020 году Терезе пробежала ту же дистанцию за 31.40,67.

«Так близко, но в то же время недостаточно. Приятно, что лучше, чем в прошлом году.

Хотела ли отобраться на Игры? Нет, потому что, по-моему, на летней Олимпиаде мне нечего делать. Если бы я хотела оказаться там, мне нужно было бы пройти гораздо более детальную подготовку.

Хочу отлично выступить на Олимпийских играх в Пекине этой зимой, а бег выходит за рамки необходимой подготовки. Делаю это ради разнообразия в тренировках», — приводит слова Йохауг VG.