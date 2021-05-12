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«Фото — шедевр!» Подписчики оценили яркий снимок с тренировки Александра Большунова

«Фото — шедевр!» Подписчики оценили яркий снимок с тренировки Александра Большунова
Лыжи / Кубок мира 0

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсмен тренируется на фоне закатного солнца.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Большунова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Фото — шедевр!»
«Тренировки в любое время года! Профессионал Саня».
«Беги, Саша, беги».
«Вот трудяга. Вот хороший пример».
«И ведь догонит солнышко даже».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

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