«Так хочу ещё раз прожить это». Жена Большунова показала их с Александром свадебное видео

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, поделилась с подписчиками своего «инстаграма» их с Александром свадебным видео.



«Мы. Так хочется ещё раз прожить этот день. Спасибо всем, кто разделил его счастливые минуты вместе с нами», — подписала видео Анна.

Видео можно посмотреть на странице Анны Большуновой в «Инстаграме».

Анна регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.