Линн Сван: меня всё ещё терзает то, что случилось на чемпионате мира

Шведская лыжница Линн Сван призналась, что провал на минувшем чемпионате мира по лыжам в Оберстдорфе (Германия) мотивирует её тренироваться с большей силой.
Напомним, Сван была главным претендентом на золотую медаль в одиночном спринте, однако шведке даже не удалось пробиться в финал.
«Мне кажется, нужно закалять себя как можно больше, а это предполагает, что иногда ты подвергаешь себя страданиям. В этом есть какой-то шарм, я бы сказала.
Многие говорят: «быть лыжником – ад, мне хочется умереть». Такое, пожалуй, случается, когда ты пашешь во время самых мучительных тренировочных сессий. Но это необходимо, чтобы ты развивался. Мне кажется, иногда нужно доходить до грани, и я стараюсь это делать.
Не скажу, что я садистка. Но если ты хочешь преуспеть в чём-то, то нужно много и упорно работать, независимо от того, идёт речь об элитном спорте или повседневной жизни. Именно так ты рассуждаешь: я должен сделать это как можно лучше, чтобы развиваться. И я не сдаюсь, я не такая. Но я не наслаждаюсь болью, она всё же причиняет мне страдания.
Надеюсь сделать всё правильно в этом году. Меня всё ещё терзает то, что случилось на ЧМ, поэтому хорошо переключиться на олимпийский сезон. В моих мыслях не только сами игры, а больше то, как мне туда попасть, показывая максимальные результаты по пути.
Я могла бы вытатуировать слово «реванш», но не на лбу, потому что тогда ты его не видишь, а, наверное, на руке. Понятно, что я жажду поехать в Пекин и добиться там успеха. Но сейчас весь фокус не на битву за медали и золото, а на то, чтобы проделать работу и быть готовой к этой борьбе», — приводит слова Сванн Dagens Nyheter.
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