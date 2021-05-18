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Призёр ОИ итальянец Пеллегрино присоединился к российским лыжникам на сборе в Австрии

Призёр ОИ итальянец Пеллегрино присоединился к российским лыжникам на сборе в Австрии
Лыжи / Кубок мира 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года итальянец Федерико Пеллегрино присоединился к группе лыжников, занимающихся под руководством тренеров сборной России Маркуса Крамера и Сергея Турышева, которые в настоящее время проводят сбор в Рамзау (Австрия). Помимо Пеллегрино к тренировкам присоединился другой итальянец Франческо де Фабиани и представительница Австрии Тереза Штадлобер.

«Вчера мы прибыли на место сбора в Рамзау, провели собрание. Все спортсмены получили тренировочные планы, и сегодня выходим на первую кроссовую тренировку.

К группе присоединились Пеллегрино с де Фабиани, а также Штадлобер. Они также присутствовали на собрании, познакомились все друг с другом, кто ещё не знал», — приводит слова Турышева ТАСС.

В группу Крамера и Турышева входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.

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