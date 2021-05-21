Спицов получит награду Олимпийского комитета России за помощь Большунову
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Российский лыжник Денис Спицов будет награждён дипломом Олимпийского комитета России и российского комитета Фэйр Плэй за благородный поступок, который он совершил в ходе масс-старта престижной многодневки «Тур де Ски» в 2020 году. Об этом информирует Олимпийский совет Тюменской области.
На 34-м километре трассы Спицов обратил внимание, что у Александра Большунова сломалась лыжная палка. Денис решил выручить лидера российской сборной и отдал Большунову свою. В итоге Большунов победил, опередив двух представителей Норвегии: Йоханнеса Клебо и Эмиля Иверсена. Денис же финишировал 17-м.
24-летний Спицов — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призёр общего зачёта многодневной гонки Тур де Ски — 2021.
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