Денис Спицов: без тренировок провёл всего неделю

Российский лыжник Денис Спицов, который сломал руку во время чемпионата мира – 2021 года, рассказал, зачем перед отъездом на первый сбор национальной команды вместе с другими тюменскими спортсменами: Иваном Якимушкиным, Анной Грухвиной, Ольгой Кучерук и примкнувшим к ним Александром Терентьевым из Архангельской области, сыграл во флорбол.
«Уже в понедельник нужно улетать на сбор. Надо себя готовить. Хотя к тренировкам тренера сборной России Юрия Викторовича Бородавко, в целом, нельзя подготовиться (смеётся). Стараемся сейчас минимизировать нагрузку на связки, чтобы болевых ощущений не было в мышцах. Так что немного силовых занятий, кросс, велосипед, на роллерах катались на «Жемчужине Сибири».
Удалось ли отдохнуть физически и психологически во время отпуска? Без тренировок я провёл, наверное, всего неделю. А так да, удалось съездить к родителям, отдохнуть морально, разгрузиться», — приводит слова Спицова «Тюменская арена».
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