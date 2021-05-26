Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг пропустит сбор команды Норвегии

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, пропустившая сезон-2020/2021, не сможет принять участие в первом сборе команды, который запланирован на июнь, сообщает NRK.
В марте 2020-го лыжница получила травму пятки и досрочно завершила сезон. Кроме двух золотых олимпийских медалей в активе Эстберг победа на чемпионате мира—2015 в командном спринте. В сезоне-2018/2019 норвежская лыжница выиграла общий зачёт Кубка мира.
В начале мая Эстберг призналась, что ей было сложно выстроить режим питания на фоне травмы: «Для меня это оказалось тяжело. Иногда я тренировалась излишне усердно, и это вышло за пределы моего здоровья. Что мне помогло? То, что мы собрали команду вокруг меня: врачи, диетологи, тренеры, психологи. Думала, что впаду в сильную депрессию. Но я высоко держала голову».
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