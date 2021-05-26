Федерико Пеллегрино поделился впечатлениями от подготовки к сезону с российскими лыжниками

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону в группе тренера сборной России Маркуса Крамера. В группе Крамера готовятся Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина, австрийская лыжница Тереза Штадлобер, а также ещё один итальянец Франческо Де Фабиани.



«Мы тренируемся очень хорошо, несмотря на плохую погоду в эти дни. Нас очень хорошо приняли как спортсмены, так и персонал, что почти заставило нас почувствовать себя полноценной частью группы. Тренировки составлены очень интересно. Мы находимся только в начале пути, но многое здесь нас вдохновляет», — приводит слова Пеллегрино федерация зимних видов спорта Италии.

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