Татьяна Сорина заявила о желании тренироваться с Терезе Йохауг

Лыжница сборной России Татьяна Сорина призналась, что была бы не против потренироваться с лидером женской сборной Норвегии Терезе Йохауг.

«В женских лыжах есть одна уникальная лыжница, которая бежит невероятно сильно. Мне было бы интересно потренироваться вместе с Терезе Йохауг и понять, что же она делает такое, чего не делает больше никто. Если честно, такая идея есть, возможно, получится её реализовать», — приводятся слова Сориной на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.