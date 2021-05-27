Татьяна Сорина заявила о желании тренироваться с Терезе Йохауг
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Лыжница сборной России Татьяна Сорина призналась, что была бы не против потренироваться с лидером женской сборной Норвегии Терезе Йохауг.
«В женских лыжах есть одна уникальная лыжница, которая бежит невероятно сильно. Мне было бы интересно потренироваться вместе с Терезе Йохауг и понять, что же она делает такое, чего не делает больше никто. Если честно, такая идея есть, возможно, получится её реализовать», — приводятся слова Сориной на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».
На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафете. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.
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