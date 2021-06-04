Елену Вяльбе избрали в Совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе избрана в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соответствующее решение было принято на 52-м конгрессе организации.

Помимо Вяльбе, в совет вошли ещё 15 кандидатов. Ранее на конгрессе избрали нового президента FIS, которым стал шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш.

53-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. До Вяльбе Россию в FIS представлял предприниматель Андрей Бокарёв. В феврале 2020 года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ранее Елена Вяльбе выиграла праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области. Теперь ей как члену Совета FIS нельзя выбираться в Госдуму РФ.