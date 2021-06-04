Личный тренер Терезе Йохауг: для неё будет лучше провести пару дней в спокойном темпе

Тренер норвежской лыжницы Терезе Йохауг Пол Гуннар Микельспласс прокомментировал то, что Йохауг покинула сбор национальной команды в Согнефьеллете из-за плохого самочувствия.

«Мы не волнуемся. Она не очень хорошо себя чувствовала на утренней тренировке, поэтому для неё будет лучше провести пару дней в более спокойном темпе, чем налегать. Если бы до конца сбора оставалось больше дней, то она просто бы взяла перерыв, но так как это был предпоследний день сбора, то она поехала домой», — приводит слова Микельспласса Dagbladet.

Терезе Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, а также 14-кратной чемпионкой мира.

Она пыталась отобраться в сборную Норвегии на Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м. А после неудачи планирует 1 июля выступить на дистанции 5000 м на Bislett Games.