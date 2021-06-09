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Артём Мальцев — о поражении в споре с Русланом Пименовым: еду стричься

Артём Мальцев — о поражении в споре с Русланом Пименовым: еду стричься
Антон Шебика
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Российский лыжник Артём Мальцев отреагировал на своё поражение в споре с бывшим футболистом «Локомотива» и сборной России Русланом Пименовым. По условиям спора, Пименов должен был за месяц сбросить 10 кг, иначе расстался бы со 100 тыс. рублей. Руслан сумел похудеть в срок, и теперь Мальцеву придётся побриться налысо.

«Еду стричься», — написал Мальцев в комментарии к посту олимпийского чемпиона Александра Легкова о споре.

Мальцев — серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, мастер спорта международного класса. Артём готовится к сезону в составе группы Маркуса Крамера. В эту группу также вошли: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

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