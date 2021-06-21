«Мне очень жаль Иверсена». Тренер норвежских лыжников — об итогах марафона на ЧМ-2021

Тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум вспомнил о заключительном дне чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе, когда Эмиль Иверсен поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам марафона.

«Я говорил, что ему нужно завоевать личное золото, чтобы завершить сезон после чемпионата мира. И он сделал это.

Мне очень жаль Эмиля. У него был лучший день на лыжне, независимо от того, завоевал он золото, серебро или бронзу. Важно, что ему удалось получить от этого удовольствие, даже несмотря на то что день был немного испорчен, и 99 процентов вопросов, на которые приходится отвечать, касаются двух других лыжников», – приводит слова Носсума VG.

В той гонке Иверсен пересёк финишную черту вторым, но после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо за создание помех россиянину Александру Большунову был признан чемпионом мира.