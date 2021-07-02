Александр Большунов ответил, обиделся ли на Клебо за отказ приехать на свадьбу

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, не обиделся ли он на трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо. Большунов приглашал Клебо на свадьбу, однако тот отказался посетить мероприятие, сославшись на занятость в одном из шоу.

Большунов женился в апреле, его избранницей стала бывшая лыжница Анна Жеребятьева, которая по окончании сезона-2020/2021 объявила о завершении карьеры.

Большунова спросили, поздравил ли его Клебо.

«Нет, мы не встречались. На что мне обижаться? Нет, конечно. Из-за пандемии с этим сейчас сложно. Тем более лететь в Норвегию и сидеть две недели на карантине — такое себе удовольствие», — приводит слова Александра Большунова ТАСС.