Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам, об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«С Сашей сейчас всё нормально, все спортсмены на сборе тренируются в полную силу. Фактически у него никаких противопоказаний и лимитирующих факторов нет. Большунов работает по плану, как и все остальные», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В начале июля Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы решаемые.

В сезоне-2020/2021 Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, во второй раз подряд — победителем Кубка мира и во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».