Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам, об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«С Сашей сейчас всё нормально, все спортсмены на сборе тренируются в полную силу. Фактически у него никаких противопоказаний и лимитирующих факторов нет. Большунов работает по плану, как и все остальные», — приводит слова Бородавко ТАСС.
В начале июля Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы решаемые.
В сезоне-2020/2021 Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, во второй раз подряд — победителем Кубка мира и во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».
- 10 июля 2021
-
16:22
- 8 июля 2021
-
10:02
- 6 июля 2021
-
17:45
-
14:52
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46
-
14:49
-
14:45
-
12:02
-
08:32
- 1 июля 2021
-
10:21
- 30 июня 2021
-
16:07
-
12:48
- 28 июня 2021
-
19:43
-
17:38
-
11:44
-
08:38
- 27 июня 2021
-
17:22
- 26 июня 2021
-
12:42
- 24 июня 2021
-
09:40
- 23 июня 2021
-
23:08
-
11:18
-
09:56
- 22 июня 2021
-
23:34
-
21:11
-
14:02
- 21 июня 2021
-
19:12
-
18:55
- 20 июня 2021
-
11:10
- 19 июня 2021
-
16:47
-
14:33
- 16 июня 2021
-
21:41