Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего президента FIS

Член Совета FIS, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который умер на 78-м году жизни. Каспер посвятил 46 лет своей жизни работе в FIS, в том числе 23 года был на посту главы организации, откуда ушёл только в июне 2021 года.



«С уходом из жизни Джанфранко Каспера мировое спортивное сообщество лишилось сильной личности, неповторимого лидера и просто хорошего человека. Его вклад в развитие лыжного спорта неоценим. Джанфранко больше с нами нет, но с нами осталось его наследие, и мы продолжим его дело. Мы скорбим вместе со всей семьёй FIS», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛГР.

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