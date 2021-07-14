Российские лыжники выступят на гоночном фестивале Blink в Норвегии

Российские лыжники примут участие в гоночном фестивале Blink, который пройдёт в Норвегии с 5 по 8 августа. Об этом сообщает издание Langrenn.

Ожидается, что на турнире, на котором участники будут использовать лыжероллеры, выступят 10 российских спортсменов, их имена пока неизвестны. Также предполагается участие спортсменов из таких стран, как Норвегия, Швеция (20 человек), Финляндия, Германия, Италия, Франция, Испания, Андорра, США, Великобритания, Латвия, Словения и Австрия.

В программе соревнований предусмотрены забеги в гору, прологи и гонки преследования классическим стилем, спринты свободным стилем и марафонская смешанная эстафета.

Ранее 15-летний лыжник, который тренировался с Сергеем Устюговым, на 50 секунд опередил призёра чемпионата мира.