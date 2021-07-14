Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российские лыжники выступят на гоночном фестивале Blink в Норвегии

Российские лыжники выступят на гоночном фестивале Blink в Норвегии
Комментарии

Российские лыжники примут участие в гоночном фестивале Blink, который пройдёт в Норвегии с 5 по 8 августа. Об этом сообщает издание Langrenn.

Ожидается, что на турнире, на котором участники будут использовать лыжероллеры, выступят 10 российских спортсменов, их имена пока неизвестны. Также предполагается участие спортсменов из таких стран, как Норвегия, Швеция (20 человек), Финляндия, Германия, Италия, Франция, Испания, Андорра, США, Великобритания, Латвия, Словения и Австрия.

В программе соревнований предусмотрены забеги в гору, прологи и гонки преследования классическим стилем, спринты свободным стилем и марафонская смешанная эстафета.

Ранее 15-летний лыжник, который тренировался с Сергеем Устюговым, на 50 секунд опередил призёра чемпионата мира.

Новость по теме
15-летний лыжник, который тренировался с Устюговым, на 50 секунд опередил призёра ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021