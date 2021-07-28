«Golf time». Александр Большунов показал, как играют в гольф на его родине

Двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов в межсезонье на несколько дней заехал в родную деревню Подывотье (Брянская область). Воспользовавшись хорошей погодой и ровно скошенной лужайкой, Александр решил сыграть в гольф. Вот только клюшки под рукой не оказалось, поэтому спортсмен воспользовался длинной загнутой корягой, больше напоминающей хоккейный инвентарь.

«Golf time», — подписал Большунов публикацию на своей странице в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд победил в Кубке мира и второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».

По окончании сезона Большунов женился на Анне Жеребятьевой, с которой познакомился в национальной команде.