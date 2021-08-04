Рыгалина, Дементьев и Волков выиграли гонки на чемпионате России по лыжероллерам

На чемпионате России по лыжероллерам в Сарове (Нижегородская область) состоялись индивидуальные гонки свободным стилем с раздельным стартом, а также гонки преследования.

Победу в женской индивидуальной гонке на 10 км одержала представительница марафонской команды «Русская Зима» Анастасия Рыгалина, которая почти на минуту опередила призёров — Марину Черноусову и Эльмиру Гаянову.

Этого превосходства оказалось достаточно, чтобы Рыгалина выиграла и гонку преследования. На второе место с пятого на старте поднялась неоднократная чемпионка мира по зимнему триатлону Дарья Рогозина. Третье место сохранила за собой Гаянова.

У мужчин индивидуальную гонку на 15 км выиграл олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев. 16 секунд уступил ему Александр Гребенько из «Русской Зимы», третьим стал вчерашний юниор Сергей Волков.

На следующий день именно Волков обыграл всех в финишном спурте. Вторым стал Дементьев, третьим — Андрей Алипкин, уже четыре года не появлявшийся на всероссийских соревнованиях.