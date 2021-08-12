Президент FIS: пандемия коронавируса может повлиять на Олимпийские игры в Пекине

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш прокомментировал подготовку к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай).

«В течение последних двух недель весь мир с большим интересом наблюдал за Олимпийскими играми в Токио. Как и весь остальной мир, я был поражен многими исключительными выступлениями спортсменов и захватывающими сюжетными линиями противостояний. Но что меня больше всего впечатлило, так это командная работа — то, как все заинтересованные стороны собрались вместе, чтобы сделать возможным проведение Игр. Это было доказательством того, что, когда все работают над достижением общей цели, всё возможно.



Через 180 дней мир зимних видов спорта также соберётся вместе для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Это будет шанс для зимних видов спорта поразить воображение каждого и вывести наши виды спорта и спортсменов в центр внимания всего мира. Но Токио был индикатором того, что дорога в Пекин будет нелёгкой. Если есть что-то, чему нас научили последние полтора года, так это ожидать внезапностей и быть готовыми к любому сценарию.

Хотя современные технологии позволили нам быстрыми темпами бороться с вирусом COVID-19, он всё ещё не искоренён и продолжает представлять угрозу для нашей повседневной жизни. Мы должны признать, что, как и в Токио, пандемия может повлиять на Олимпийские игры в Пекине. Прошлый сезон Кубка мира показал нам, что дух сотрудничества жив в FIS, и это обеспечит нам основу, необходимую для очень важного олимпийского сезона", — приводит слова Элиаша Inside The Games.