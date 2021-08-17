Йоханнес Клебо: скоро встречусь с Нортугом. С нетерпением жду его помощи

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, кто поможет ему сделать свои тренировки в горах максимально эффективными.

«Я мало знаю о тренировках на высоте, и, значит, мне придется обратиться к тем, кто в них по-настоящему разбирается. Я встречусь с Петтером Нортугом на этой неделе. Он один из тех, у кого больше всего опыта тренировок на высоте. Я с нетерпением жду его помощи», — приводит слова Клебо TV2.

24-летний норвежец также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019. Йоханнес Хёсфлот Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон-2021/2022.