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Шведка Линн Сван пропускает третий подряд сбор команды при подготовке к сезону — 2021/2022

Шведка Линн Сван пропускает третий подряд сбор команды при подготовке к сезону — 2021/2022
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Ула Равалд, личный тренер шведской лыжницы Линн Сван, рассказал о состоянии своей подопечной. Напомним, Сван получила травму плеча при жёстком падении на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

«У неё по-прежнему есть проблемы с плечом, всё дело в этом. Она тренируется, но раз её нет в Фонт-Ромеу, то это говорит о том, что у неё всё ещё есть проблемы. Она тренируется, но до сих не может делать это в полную силу», — приводит слова Равалда Expressen.

Отметим, сбор в Фонт-Ромеу (Франция) – это уже третий этап подготовки к олимпийскому сезону – 2021/2022, который пропускает шведка. Ранее Сван не принимала участие в высотном сборе в Тине (Франция) и обычном в Торсбю (Швеция).

21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.

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