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«Это будет ещё тот морской бой». Тренер норвежских лыжников — об отборе на Олимпиаду

«Это будет ещё тот морской бой». Тренер норвежских лыжников — об отборе на Олимпиаду
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Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум рассказал о трудностях отбора спортсменов в команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Будет тот ещё морской бой за место в восьмёрке. У нас было 13 парней на прошедшем чемпионате мира. Это говорит о том, что последний не попавший на Олимпиаду, — тоже хороший лыжник. Есть шанс, что призёрам гонок Кубка мира придётся остаться дома. А если ты достаточно хорош для подиума на КМ, то также вполне достоин и медали на Играх. Нам нужно собрать команду, готовую ко всему. Необходимо качественно закрыть все дистанции. У меня немало седых волос с прошлых отборов, и при выборе этой олимпийской команды их меньше не станет», — приводит слова Носсума Aftenposten.

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