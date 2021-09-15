Терезе Йохауг допустила, что может пропустить «Тур де Ски» в олимпийском сезоне

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг ответила, примет ли участие в многодневке «Тур де Ски» в грядущем олимпийском сезоне—2021/2022.

«Я ещё не решила на 100%, но готова сделать всё, чтобы как можно лучше подготовиться к Олимпиаде. Склоняюсь ли я к тому, чтобы не бежать Тур де Ски? Да, я думаю в этом направлении. Но никогда не говори «никогда». До этого ещё долго, и трудно сказать, в какой физической форме я буду, когда начнётся сезон», — приводит слова Йохауг VG.

Отметим, что Йохауг семь раз выступала на «Тур де Ски» и трижды становилась его победительницей. При этом у Терезе нет личного золота с Олимпийских игр, высшую награду она завоевала в эстафетной гонке на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере (Канада).