Йоханнес Клебо высказался о совместных тренировках российских и итальянских лыжников

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказал мнение о совместных тренировках российских лыжников из группы Маркуса Крамера с итальянцами Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.



«Думаю, это захватывающий эксперимент, начало каких-то положительных изменений в лыжном спорте. Я был рад узнать, что они решили тренироваться с русскими. Это даст и тем и другим гораздо больше, чем преимущество в гонках. Это важно и для лыжных гонок в целом – иметь такие команды с гонщиками разных стран. Например, итальянцы могут привлечь к тренировкам нас, норвежцев, или наоборот. Это отличное начинание. Посмотрим, к чему это приведёт уже этой зимой и что мы придумаем в будущем», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Новость по теме Ретивых: надеюсь, зимой совместные тренировки с итальянцами мне многое дадут