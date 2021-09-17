Сорина проиграла по времени 17-летней Перевозчиковой из-за ошибки тренеров

Победительница кросс-пасьюта на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени Татьяна Сорина после гонки с удивлением узнала, что по чистому времени она уступила 10 секунд юной дочери тренера сборной России Олега Перевозчикова Арине Перевозчиковой, стартовавшей далеко позади. Финишировавшая в гордом одиночестве Татьяна отметила, что у неё были силы для того, чтобы прибавить, но тренеры просто не сообщали ей, насколько быстро идёт Арина.



«Если честно, было удивление, что я сегодня не первая по чистому времени. Меня вели по трассе по Ольге Жолудевой, а про Арину Перевозчикову мне вообще ничего не говорили. Спросила, почему не вели, и мне сказали, что она бежала сзади в потоке. Они даже не подозревали, что так будет.



Думаю, я бы могла прибавить, если бы мне сказали об Арине. Можно было на первой части второго круга прибавить. Но сейчас трудно говорить. Есть результат — второе место. Поэтому как есть, так есть.



Рада итогам мини-тура. Формой тоже довольна. Кросс бежалось легче всего, было легче вчерашней гонки и спринта», — сказала Сорина в интервью проекту «На лыжи».

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