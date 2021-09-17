Сорина проиграла по времени 17-летней Перевозчиковой из-за ошибки тренеров

Победительница кросс-пасьюта на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени Татьяна Сорина после гонки с удивлением узнала, что по чистому времени она уступила 10 секунд юной дочери тренера сборной России Олега Перевозчикова Арине Перевозчиковой, стартовавшей далеко позади. Финишировавшая в гордом одиночестве Татьяна отметила, что у неё были силы для того, чтобы прибавить, но тренеры просто не сообщали ей, насколько быстро идёт Арина.
«Если честно, было удивление, что я сегодня не первая по чистому времени. Меня вели по трассе по Ольге Жолудевой, а про Арину Перевозчикову мне вообще ничего не говорили. Спросила, почему не вели, и мне сказали, что она бежала сзади в потоке. Они даже не подозревали, что так будет.
Думаю, я бы могла прибавить, если бы мне сказали об Арине. Можно было на первой части второго круга прибавить. Но сейчас трудно говорить. Есть результат — второе место. Поэтому как есть, так есть.
Рада итогам мини-тура. Формой тоже довольна. Кросс бежалось легче всего, было легче вчерашней гонки и спринта», — сказала Сорина в интервью проекту «На лыжи».
- 17 сентября 2021
-
20:03
-
19:31
-
10:49
-
09:38
- 16 сентября 2021
-
22:22
-
20:42
-
19:47
-
18:24
-
18:14
-
18:02
-
17:23
-
12:09
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:29
-
09:18
-
09:06
-
08:58
-
01:04
- 15 сентября 2021
-
23:24
-
17:37
-
17:31
-
12:51
-
12:51
-
09:58
-
00:21
-
00:00
- 14 сентября 2021
-
15:01
-
12:21
-
08:51
-
08:34
- 13 сентября 2021
-
23:39
-
21:59
-
16:19