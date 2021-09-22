Карлссон и Андерссон пробежали 3000 метров быстрее рекордсменки Швеции

Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Эбба Андерссон во время подготовки к сезону-2021/2022 доказали, что быстры не только на лыжной трассе, но и на беговой дорожке.
Во время предсезонных тестов они побили личные рекорды на дистанции 3000 метров. При этом время Карлссон (9.14) стало третьим в Швеции с учётом результатов легкоатлетов, а время Андерссон (9.20) — четвёртым.
Лучшее время в сезоне показала легкоатлетка Линн Сёдерхольм (9.06,04), а рекордсменка страны Мераф Бахта довольствовалась скромным для себя результатом 9.24,80. Её рекорд гораздо быстрее – 8.37,50.
«Я довольна временем. Но на самом деле ощущения были не такими хорошими. Тогда я была немного измотана. Стоит поработать, если хочешь очень быстро бегать.
Третье лучшее время в Швеции в этом году? Да неужели? Понятия не имею. Быстрее, чем у Мераф Бахта? Ой-ой-ой! Я бегала эту дистанцию не больше пары раз. Так что, вероятно, есть потенциал для улучшения», – приводит слова Карлссон Expressen.
«Думаю, тесты не врут, такое время не приходит само собой. Это доказательство, что тренировки прошли хорошо. Но это не то, чему я придаю большое значение. Все знают, как быстро бегает Бахта», — сказала Андерссон.
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