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Вылегжанин высказался о привычке Клебо бросать борьбу в гонке без шансов на медали

Вылегжанин высказался о привычке Клебо бросать борьбу в гонке без шансов на медали
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Президент федерации лыжных гонок Удмуртии, трёхкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира — 2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин рассказал, как относится к тому, что трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо зачастую бросает борьбу в гонке, если понимает, что у него нет шансов на медали.

«Если это какая-то подводящая работа, тренировки, то, конечно, ты должен бороться до конца. А если это чемпионат мира, и ты знаешь, что уже ни при каком раскладе не попадаешь в призы, а на следующий день нужно бежать спринтерскую эстафету, то, думаю, надо бросать. На чемпионатах мира, как и на Олимпиаде, никому не нужны четвёртые или десятые места. Нужны медали», — приводит слова Вылегжанина RT.

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