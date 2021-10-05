Клебо ответил, обжаловал ли бы он сейчас решение жюри в инциденте с Большуновым на ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо ответил, обжаловал ли бы он сейчас решение судей в скандальном инциденте на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия) с россиянином Александром Большуновым.

Ранее стало известно, что Клебо принял участие в обсуждениях, касающихся изменений правил контактной борьбы на финише.

«Обжаловать или нет — дело уже закрыто. Я смотрю вперёд. Не назад. Я был бы рад золоту в марафоне. Моей большой мечтой было сравняться с лучшим в мире лыжником Петтером Нортугом, выиграв и спринт, и марафон на чемпионате мира. Мне не удалось это в Оберстдорфе. Посмотрим, представятся ли мне новые возможности сделать это», — приводит слова Клебо Aftenposten.