Тренер Сориной объяснил, почему Татьяна отказалась от операции на плече перед Олимпиадой

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал о самочувствии спортсменки на фоне ранее полученной травмы плеча. Также Сорин объяснил, почему скорейшая операция не помогла бы Сориной в олимпийском сезоне.

«Сейчас мы находимся на сборе в Рамзау, и в настоящее время плечо Татьяну не беспокоит. Она недавно переболела, из-за чего вынуждена была пропустить силовые тренировки, и сейчас никакого дискомфорта в плече не ощущает. Но исключать того, что в будущем болевые ощущения могут вернуться, нельзя. Сейчас перед нами стоит задача исключить все силовые упражнения, связанные с поднятием руки вверх.

Ранее мы встречались в Москве с врачами-специалистами, которые разработали для Татьяны определённый комплекс упражнений. Также определили, какие упражнения для руки противопоказаны. И слава богу, что это не лыжные движения. Делаем профилактические физиопроцедуры, а раз в два дня — специальные упражнения для закачки плеча. В принципе, этого достаточно, и на данный момент никаких ограничений в тренировках у неё нет, поэтому нагрузки не дозируем. Татьяна не делает лишь некоторые упражнения в тренажёрном зале, связанные с подъёмом веса.

Если бы Татьяна решила прооперировать плечо, то потом потребовалось бы два месяца на реабилитацию. Но самое главное, что в течение шести-восьми месяцев после операции любое падение или неправильное движение привело бы к повторному вывиху и возникновению тех проблем, от которых мы страхуемся сейчас. Поэтому операция никак бы не могла изменить ситуацию в олимпийском сезоне, всё равно бы пришлось страховаться и исключать из тренировочного процесса определённые упражнения в тренажёрном зале и беречься от падений на лыжне. Поэтому сейчас операцию нет никакого смысла делать и терять два месяца», — цитирует Сорина ТАСС.