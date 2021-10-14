Крамер: Устюгов — это скрипка Страдивари, он чувствует свой организм до тончайших настроек

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что организм спортсменов по мере выхода на пик формы становится уязвимым с точки зрения заболеваний и психики.

«Любое неосторожное слово способно спровоцировать самую непредсказуемую реакцию. Есть достаточно толстокожие спортсмены в этом плане, но Сергей Устюгов точно не из их числа. Он любит быть один, любит тишину. Я, например, вижу, что ему не слишком комфортно на тех сборах, где, кроме нашей группы, собираются и другие бригады. Большая команда в этом плане как улей: вокруг постоянно идёт какое-то жужжание. Но всё это не касается тренировок — там Сергей всегда предельно сфокусирован на работе. Плюс он очень хорошо чувствует свой организм, до тончайших настроек, что не всегда характерно для спортсмена.

Когда я только пришёл в российскую команду, её менеджер Юрий Чарковский указал мне на Устюгова и сказал: «Маркус, этот парень — скрипка Страдивари». Впоследствии я много раз вспоминал эти слова — до такой степени они оказались верными. Но должен сказать, что выдающиеся атлеты — это вообще крайне непростые люди, причём каждый по-своему. Я ведь работал со многими из них: с Дарио Колоньей, с Сашей Легковым, с Сергеем, с Юлией Ступак», — приводит слова Крамера «RT на русском».