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Звезда сборной Норвегии по лыжным гонкам Эстберг не допущена до высотного сбора команды

Звезда сборной Норвегии по лыжным гонкам Эстберг не допущена до высотного сбора команды
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Норвежская звезда лыжных гонок двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флугстад Эстберг не допущена к участию в последнем высотном сборе национальной команды, сообщил спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг. Причина в том, что Эстберг, которая последние годы имела проблемы со здоровьем, не прошла медосмотр в национальной сборной.

«Ингвильд недостаточно сильна, чтобы тренироваться в высокогорном лагере. Требования к тренировкам на большой высоте очень суровы. Могу лишь представить, каково быть лыжником и не иметь возможности готовиться к Олимпиаде.

Правила едины для всех, кто представляет Норвежскую лыжную ассоциацию. У спортсменов должна быть подтверждённая медицинская справка. Надеюсь, что зимой мы увидим её на стартах, в том числе олимпийских», — приводит слова Бьервига NRK

Проблемы со здоровьем у Эстберг начались в 2019 году, когда из-за непройденного медосмотра она пропустила первую половину сезона. Затем она получила два стрессовых перелома, и сезон-2020/2021 был полностью пропущен.

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