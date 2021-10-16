Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов перенёс операцию на верхней челюсти, сообщает сайт «Матч ТВ». Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.
Личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что по прогнозу врачей на восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней. Через 2-3 дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс. В данный момент лыжник находится в Москве.
Отметим, что в начале июля 2021 года Большунов сообщил, что у него имеются проблемы со здоровьем, однако не уточнил, какие именно. При этом спортсмен выразил надежду, что эти проблемы являются решаемыми. В конце сентября Александр пропустил все гонки чемпионата мира — 2021 по лыжероллерам из-за воспаления десны.
В сезоне-2020/2021 24-летний Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд выиграл Кубок мира и второй раз подряд победил на престижной многодневке «Тур де Ски».
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