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Почему Александр Большунов пропустил летний чемпионат мира: тренер Юрий Бородавко – о недомогании лидера сборной

«Температура поднялась до 38 градусов». Что случилось с Большуновым на летнем ЧМ-2021?
Андрей Шитихин
Александр Большунов
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Лидер сборной России на главном старте лета не пробежал ни одной гонки. Оказалось, у него возникли проблемы со здоровьем.

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира и двукратный победитель «Тур де Ски», лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов вместе с другими спортсменами тренировочной группы Юрия Бородавко отправился в Италию на чемпионат мира по лыжероллерам. Но не принял участия ни в одной гонке. Елена Вяльбе рассказала, что у Александра воспалилась десна, но ничего серьёзного. Юрий Бородавко сообщил подробности о состоянии Большунова и о том, что вообще было в Валь-ди-Фьемме.

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— Почему Александр Большунов не бежал гонки в Валь-ди-Фьемме?
 — За день до первой гонки у него воспалилась десна. Саша почти всю ночь не спал, а утром проснулся – шишка набухла, гнойничок. Мы приняли решение спуститься вниз и провести консультацию в стоматологии. Десну пришлось вскрывать и чистить, а в следующую ночь у него температура поднялась до 38 градусов. Александру назначили курс антибиотиков. Воспалительный процесс и антибиотики, тем более на высоте – явные противопоказания к тому, чтобы принимать участие в гонках. Хотя Большунов просто рвался пробежать хотя бы одну. Но рисковать здоровьем на таком старте бессмысленно. Всю необходимую работу мы проведём позже и всё наверстаем.

Юрий Бородавко

Юрий Бородавко

Фото: РИА Новости

— Что случилось с Денисом Спицовым в последней гонке? Его отставание от Алексея Червоткина выглядит устрашающим – около 20 минут.
 — Проблемы с лыжероллерами. С ними столкнулись почти все участники, не только россияне. Но россияне все пострадали как в женской, так и в мужской гонке. На мокром из-за дождя асфальте роллеры начало клинить. У кого-то почти сразу после старта, как у Дениса Спицова, у кого-то позже, как у Натальи Непряевой. И совсем небольшой процент участников с проблемами не столкнулся. Естественно, что наши спортсмены не смогли из-за этого полностью выдать те движения и ту функциональную и силовую подготовку, которая действительно была.

— Денис упал на старте?
 — Да. У Спицова проблемы начались на стадионе, где был дан старт. А чуть позже роллер вообще полностью заклинило, колёса не крутились. Он кое-как передвигался, пока какой-то болельщик не дал ему свой инвентарь. Затем у Дениса заклинило и другой роллер. Отсюда и такое отставание. Ни о какой борьбе речь не шла, ему главное было до финиша добраться.

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— Неужели организаторы не тестировали инвентарь? И вообще на каких роллерах бежали?
— Это были роллеры итальянского производства (СК4 Skiroll. – Прим. «Чемпионат»). Организаторы утверждают, что целый месяц проводили обкатку инвентаря и подобных проблем не было. Возможно, в сухую погоду роллеры и нормально работали, но на мокром асфальте только негативные ощущения. С коньковыми роллерами тоже ведь были проблемы, поскольку с колёс резина отслаивалась и просто трескалась пополам, но, к счастью, обошлось без падений.

Насколько я знаю, этих роллеров в продаже нет, поэтому все бежали вслепую. Во всяком случае мы про такие роллеры ничего не знаем.

— Говорят, многие спортсмены в гонке в гору просто снимали роллеры и шли пешком?
— Я видел, как кто-то заканчивал гонку на одном роллере, кто-то бежал в руках с инвентарём. Так и было. Немногим участником повезло избежать проблем.

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— Если абстрагироваться от странного инвентаря, то в целом вы довольны тем, как удалось вписать гонки чемпионата мира в тренировочный график?
 — Мы приехали в Валь-ди-Фьемме, чтобы получить соревновательную практику на высоте около 1800 м – примерно на той же высоте будут проходить олимпийские гонки в Пекине. Я увидел, в каком состоянии на данный момент находятся спортсмены, как организм каждого из них реагировал во время гонок. Был и медицинский контроль, и чисто визуальный. Вообще чемпионат мира показал, над чем нужно работать в дальнейшем при подготовке к зимнему сезону. И проблемы проявились, и положительные стороны были заметны. Естественно, мы к чемпионату мира специально не готовились, но контрольные старты провели, информацию получили. Работаем дальше.

— Спортсмены вашей группы действительно сделали прививки европейской вакциной?
— Да, прививки были сделаны вакциной Pfizer. Первую прививку мы получили в Италии, вторую – в Эстонии. Соответственно, после второй прививки нам были выданы сертификаты. Надеемся, что это поможет решить многие проблемы, связанные с пересечением границ. Привиты почти все спортсмены группы, но это дело исключительно добровольное.

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