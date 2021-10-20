Юлия Ступак: мои щёки никуда не денутся. Все лишние килограммы у меня именно там

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме» фотографией со сборов в Италии.

«Даже когда ноги мои худые, а через комбез просвечивает пресс, щёки мои никуда не денутся. Все лишние килограммы у меня именно там», — подписала фотографию Юлия.

Публикация доступна в «инстаграме» Юлии Ступак.

Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022

26—28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).

3—5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).

11-12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).

11—21 декабря. Универсиада (Люцерн).

18 -19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).

28 декабря — 4 января. «Тур де Ски».

14—16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).

22—23 января. Этап Кубка мира (Планица).

4—20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).

26—27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).

3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).

5-6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).

11—13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).

18—20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).