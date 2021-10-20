Юлия Ступак: мои щёки никуда не денутся. Все лишние килограммы у меня именно там

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме» фотографией со сборов в Италии.
«Даже когда ноги мои худые, а через комбез просвечивает пресс, щёки мои никуда не денутся. Все лишние килограммы у меня именно там», — подписала фотографию Юлия.
Публикация доступна в «инстаграме» Юлии Ступак.
Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022
26—28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).
3—5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).
11-12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).
11—21 декабря. Универсиада (Люцерн).
18 -19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).
28 декабря — 4 января. «Тур де Ски».
14—16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).
22—23 января. Этап Кубка мира (Планица).
4—20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
26—27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).
3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).
5-6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).
11—13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).
18—20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).
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