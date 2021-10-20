Степанова: здорово, что в России такая свобода слова. А на Западе люди теряют работу

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась о рамках свободы слова в комментариях к постам на её странице в «Инстаграме».

«В нашем обществе необыкновенно широкая палитра мнений. За добрую половину из них на Западе люди теряют работу и становятся «неприкасаемыми». Это здорово, что у нас такая свобода, но с одной поправкой: не в моём микроблоге. Никто не может вам запретить иметь воззрения, от моих отличные — на продукцию моих спонсоров, например, или на эмансипацию женщин — но здесь это появляться не будет. Моя цель — не дебат-клуб, а сообщество людей с близкими взглядами и представлениями. В том числе о корректном поведении в интернете», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».