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Рёте: буду удивлён, если Большунов много потеряет из-за перерыва

Рёте: буду удивлён, если Большунов много потеряет из-за перерыва
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Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Сьюр Рёте высказался о перерывах в тренировках российского лыжника Александра Большунова в межсезонье.

Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. На восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.

«Думаю, он настолько уверен в своей философии тренировок, что сможет это пережить. Перерывы в подготовке никогда не бывают кстати. В то же время он, наверное, так много тренируется, что организму время от времени нужно немного отдыхать. Но наверняка это на него повлияет, во всяком случае психологически. Не без этого. Но я буду удивлён, если он много потеряет из-за перерыва», — приводит слова Рёте VG.

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