Рёте: буду удивлён, если Большунов много потеряет из-за перерыва

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Сьюр Рёте высказался о перерывах в тренировках российского лыжника Александра Большунова в межсезонье.
Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. На восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.
«Думаю, он настолько уверен в своей философии тренировок, что сможет это пережить. Перерывы в подготовке никогда не бывают кстати. В то же время он, наверное, так много тренируется, что организму время от времени нужно немного отдыхать. Но наверняка это на него повлияет, во всяком случае психологически. Не без этого. Но я буду удивлён, если он много потеряет из-за перерыва», — приводит слова Рёте VG.
- 20 октября 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:29
-
22:43
-
13:36
-
11:01
-
10:42
-
10:15
-
00:53
- 19 октября 2021
-
23:34
-
12:56
-
11:03
-
09:49
-
09:41
- 18 октября 2021
-
22:40
-
15:48
-
15:23
-
13:50
-
11:54
- 17 октября 2021
-
16:20
-
15:57
-
10:56
- 16 октября 2021
-
19:18
-
15:45
-
12:26
-
12:21
-
11:19
- 15 октября 2021
-
18:20
-
16:36
-
16:31
-
09:38
-
08:37
- 14 октября 2021
-
20:16
-
19:40
-
15:21