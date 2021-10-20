Рёте: буду удивлён, если Большунов много потеряет из-за перерыва

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Сьюр Рёте высказался о перерывах в тренировках российского лыжника Александра Большунова в межсезонье.

Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. На восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.



«Думаю, он настолько уверен в своей философии тренировок, что сможет это пережить. Перерывы в подготовке никогда не бывают кстати. В то же время он, наверное, так много тренируется, что организму время от времени нужно немного отдыхать. Но наверняка это на него повлияет, во всяком случае психологически. Не без этого. Но я буду удивлён, если он много потеряет из-за перерыва», — приводит слова Рёте VG.