Эмиль Иверсен — об операции Александра Большунова: это не сулит ничего хорошего

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен предположил, что проблемы со здоровьем не скажутся не результатах российского лыжника Александра Большунова. Ранее сообщалось, что россиянин перенёс операцию на челюсти.

«Чем больше он болеет, тем лучшую форму набирает. Это не сулит ничего хорошего», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.

Стартовый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в Руке.