Дмитрий Губерниев: у Александра Большунова многовато различных приключений с травмами

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в сезоне-2021/2022. Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти.

«Он очень профессиональный человек. Думаю, что на фоне его невероятной одарённости все эти истории могут быть нивелированы его тренировочным процессом. С другой стороны, многовато различных приключений с травмами.

Вообще конкуренция в олимпийском сезоне будет мощнее, мы вправе ожидать атаки на Большунова со стороны норвежцев. Но при этом очень надеюсь, что и наши лыжники воспрянут – Спицов, Бессмертных, Мальцев, Червоткин, Ретивых в спринте. Также рассчитываю и на женскую сборную. Я отправляюсь в Пекин, буду работать на два канала и всё радостно прокомментирую», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».